Le fils du chef de l'État ougandais Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba est-il entrain de prendre ses distances vis-à-vis de son père et de son pouvoir ? Cette interrogation taraude l'esprit de nombre d'observateurs au regard des posts que ce dernier a fait sur sa page Twitter. Muhoozi Kainerugaba a fait l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2026 en assurant qu'il était «temps pour notre génération de briller». Un tweet qu'il a retiré ce jeudi. «Au nom de Jésus-Christ mon Dieu, au nom de tous les jeunes d'Ouganda et du monde et au nom de notre grande révolution, je me présenterai à la présidence en 2026», a-t-il écrit hier soir avant de retirer son post sur le réseau social.

Sauf changement de dernière minute, son père pourrait bien se mettre sur la ligne de départ de la présidentielle de 2026. Son âge est certes avancé mais l'homme ne voudra pas laisser le pouvoir aussi facilement comme le pensent certains. Il totalise déjà près de 37 ans au pouvoir. Muhoozi Kainerugaba a également posté que, «Assez des personnes âgées qui nous gouvernent». Contrairement à l'autre tweet, celui-ci a été maintenu jusqu'au moment où nous mettons sous presse cette actualité.

Critique du fils à l'égard du père

Tous les ingrédients sont réunis pour confirmer que le fils a critiqué le père. Dans son post même s'il n'a pas cité nommément son père, les indices montrent à suffisance qu'il parle de ce dernier. Il parle de vieux qui gouverne le pays et domine tout le monde. Il estime qu'il est pour les jeunes de prendre leur place.

Pour rappel, le président Museveni avait déclaré courant 2022 que son fils n'interviendra plus sur les affaires du pays dans les réseaux sociaux. Il avait limité ses posts à des commentaires de match. Telle une réponse du berger à la bergère, le fils a rétorqué qu'il est un adulte et que personne ne devrait lui indiquer la posture qu'il doit adopter sur les réseaux sociaux. Mieux il ne sera pas banni contre son gré. Ainsi vient de s'ouvrir à nouveau la guéguerre entre le père et le fils autour du pouvoir. Les prochains jours et les prochaines semaines vont nous renseigner davantage si le président Museveni aura au sein de sa famille une opposition. En tout cas, les récents posts de Muhoozi Kainerugaba constituent bien des indicateurs à ne pas négliger.