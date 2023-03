L’hôtel la Casa Cielo à Fidjrossè a abrité ce lundi 27 mars 2023 le point de presse du parti « Restaurer l’espoir » de Candide Azannai. Au cours de ce rendez-vous avec les professionnels des médias, l’ancien ministre délégué de la défense a fait un tour d’horizon sur la toile politique au Bénin. Il en a profité pour décrier les agissements des prédécesseurs de Patrice Talon.

Les militants et sympathisants du parti de l’opposition, ‘’Restaurer l’espoir’’ de l’ancien ministre Candide Azannai étaient à l’hôtel La Casa Cielo de Fidjrossè ce lundi 27 mars 2023. Il était question de faire un point de presse avec les professionnels des médias sur la situation des détenus politiques au Bénin. Pendant ce rendez-vous politique, celui-ci a dénoncé les faits politiques en cours au Bénin. Sous le thème : « Situation des détenus et exilés politiques : responsabilités et conséquences de la compromission », Candide Azannai s’est entretenu avec son auditoire. Fidèle à son thème, l’ancien ministre a tôt fait de tutoyer les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Soglo.

Il n’a pas aussi raté les militants du parti Les Démocrates. Il pense qu’il faut « sortir d’affaires », ces deux personnalités. Avec pour leitmotiv, la libération des détenus politiques, la levée de tous les obstacles au retour apaisé de tous les exilés politiques, qui sont des exigences non négociables, et non discutables, le président du parti ‘’Restaurer l’espoir’’ Candide Azannai a affirmé que la présence de l’opposition à l’Assemblée Nationale au cours de cette 9ème législature doit l'amener à regarder la réalité en face et tirer toutes les conclusion quant à la sincérité, au sérieux et à leur capacité politique. Il a fini en faisant des propositions pour de nouvelles directives à la lutte politique au Bénin.