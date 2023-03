La république centrafricaine dispose de ressources naturelles inestimables. Le pays d'Afrique Centrale a été gâté par la nature, mais il n'arrive pas à utiliser son potentiel incroyable. Le sous-sol de la Centrafrique regorge de la quasi-totalité des minerais les plus précieux du monde. Plus de 60 ans après son accession à l'indépendance, le constat est affligeant. La Centrafrique est classé parmi les pays les plus pauvres du monde avec une population qui manque presque de tout. L'instabilité politique chronique est l'une des causes du paradoxe économique centrafricain.

Au cours d'un sommet consacré aux pays les moins avancés de la planète à Doha (Qatar), le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra a accusé les occidentaux, d'entretenir l'instabilité politique dans son pays afin de mieux piller les immenses ressources naturelles. Selon Touadéra la Centrafrique est pris en étau dans un malicieux jeu d'intérêts géostratégiques dont les ficelles sont tirées par des acteurs puissants en Occident. "La République centrafricaine est soumise depuis son indépendance à un pillage systématique facilité par l’instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux et des groupes armés terroristes dont les leaders sont des mercenaires étrangers. Les attaques récurrentes de ces groupes visent à rendre le pays ingouvernable, à empêcher l’État d’exercer son droit de souveraineté sur les réserves naturelles et son droit légitime à l’autodétermination " a martelé le dirigeant de 65 ans.

L'air grave, Faustin Archange Touadéra dit ne pas comprendre pourquoi son pays n'arrive pas à amorcer son développement malgré la présence d'autant de richesses naturelles. Pour le président, des officines occidentales font tout pour ternir l'image de la Centrafrique auprès des investisseurs. Le pays d'Afrique Centrale est actuellement confronté à une crise socio-politique doublé d'une crise économique marqué la présence du groupe russe Wagner et une dégradation des relations avec la France.