Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme de félicitations à Xi Jinping pour sa réélection au poste du président de la république populaire de Chine (RPC). Le texte du message de félicitations a été publié sur le site web du Kremlin vendredi.

"Cher monsieur Xi Jinping, cher ami, veuillez accepter mes sincères félicitations pour votre réélection en tant que président de la république populaire de Chine", est-il indiqué dans le télégramme. "La décision de l’Assemblée populaire nationale témoigne de la reconnaissance de vos mérites à la tête de l'État, ainsi que d'un large soutien à la voie que vous suivez pour poursuivre le développement social et économique de la Chine et protéger les intérêts nationaux sur la scène internationale", a déclaré M. Poutine.

Le président russe a assuré que Moscou et Pékin continueraient à se coordonner sur les questions clés. "Nous continuerons à coordonner notre travail commun sur les questions les plus importantes de l'agenda régional et international", a déclaré le chef d'État russe dans son message de félicitations. M. Poutine a également exprimé sa conviction que Xi Jinping et lui-même assureraient le renforcement de la coopération entre la Russie et la Chine dans divers domaines. "La Russie apprécie hautement votre contribution personnelle au renforcement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique entre nos États. Je suis convaincu qu'en agissant ensemble, nous assurerons le renforcement de la coopération fructueuse entre la Russie et la Chine dans un large éventail de domaines", est-il souligné dans le télégramme.

En s'adressant à Xi Jinping comme à un ami très cher, M. Poutine lui a souhaité de nouveaux succès dans les activités de l'État au profit du peuple chinois amical, ainsi qu'une bonne santé et du bien-être. Xi Jinping, qui aura 70 ans en juin, a été réélu vendredi pour un troisième mandat sans précédent de cinq ans au poste du chef de la Chine. Cette réélection est devenue possible suite à un amendement apporté en 2018 à la Constitution chinoise: une même personne peut désormais occuper le poste de chef d'État un nombre illimité de fois. Par ailleurs, selon l'agence de presse Xinhua, Xi Jinping a été réélu au poste du président de la Commission militaire centrale de la Chine lors de la troisième session plénière de la première session de 14e Assemblée populaire nationale vendredi. Selon les résultats du vote, 2.952 délégués ont voté pour lui à l'unanimité. (avec TASS)