Les membres du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) se sont exprimés en faveur de la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques 2024 de Paris. "Les membres se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la participation des athlètes russes et biélorusses à toutes les compétitions internationales", a annoncé l'ACNOA dans un communiqué.

Le texte précise qu’il s'agira d’une participation "en toute neutralité sans aucun signe identitaire". La réunion du comité exécutif s’est tenue samedi à Nouakchott, ont-ils annoncé samedi. Le 28 février 2022, le Comité international olympique (CIO) a recommandé aux fédérations sportives internationales de ne pas admettre les athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales en raison de la situation en Ukraine. De nombreuses fédérations sportives ont accepté la recommandation et la Russie a également perdu le droit d'organiser un certain nombre de tournois dans diverses disciplines sportives. (avec TASS)