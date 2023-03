Avant l’introduction des implants dans la pratique de la chirurgie dentaire, le fait de perdre une dent était définitif et irréversible. Et au-delà de l’aspect inesthétique du vide laissé par la dent perdue, l’os supportant la dent se résorbe lorsque celle-ci n’est plus là, ce qui crée des défauts osseux dans la mâchoire et à long terme, un espacement entre les dents qui peut être assez disgracieux. C’est dire que l’implant dentaire a été une réelle révélation et une découverte qui a beaucoup influencé la dentisterie en général mais encore et surtout la dentisterie esthétique. L’implantologie permet ainsi de remédier à bon nombre de problèmes dentaires tant fonctionnels qu’esthétiques vous permettant de retrouver le sourire.

Mais comme beaucoup de personnes, vous vous demandez certainement combien cela va-t-il vous coûter, notamment si vous envisagez d’en avoir plusieurs. Nous aborderons dans cet article les facteurs qui influencent le prix d’un implant dentaire et à quel prix vous devriez vous attendre à la fin du traitement.

Prix d’un implant dentaire : pourquoi une fourchette et pas un prix fixe ?

Vous avez certainement dû le remarquer, lorsqu’on donne le prix d’un implant, il s’agit souvent d’une fourchette à plusieurs centaines d’euros près. C’est normal, un implant dentaire n’a rien de conventionnel. Il existe plusieurs types d’implants qui sont chacun destinés à des cas bien spécifiques.

Ainsi, le prix d’un implant dentaire peut varier selon différents facteurs :

1. Le type d’implant

Tout comme nous n’avons pas tous les mêmes dents, nous n’avons pas non plus les mêmes mâchoires. Ainsi, le même implant ne peut pas aller à tout le monde. De manière générale, il existe 5 différents types d’implants qui ont chacun une indication particulière :

Implants endo-osseux : C’est le type le plus courant. Les implants endo-osseux sont directement placés dans l'os de la mâchoire. Ils sont indiqués chez les patients avec une bonne épaisseur osseuse au niveau des os maxillaires.

Implants sous-périostés : Ils sont placés sur le dessus de l'os de la mâchoire et fixés à l'aide de piliers métalliques. Ce type d’implants est idéal pour les patients dont l'os de la mâchoire est insuffisant.

Implants zygomatiques : Ces implants sont ancrés dans l’os zygomatique (l’os de la pommette) pour les patients présentant une perte osseuse importante au niveau de la mâchoire supérieure.

Implants All-on-4 : Il s’agit ici plus du nom d’une technique que d’un type d’implant. Cette méthode utilise seulement quatre implants pour soutenir une arcade dentaire complète, idéal pour les personnes qui ont perdu toutes leurs dents.

Mini-implants : Plus petits que les implants traditionnels, ils sont surtout utilisés pour soutenir les prothèses dentaires.

Il est important de savoir qu’il n’est pas de votre ressort de choisir entre ces différents implants. Votre dentiste vous indiquera le plus approprié pour votre cas.

2. Le matériau de fabrication de l’implant :

Pour les types d’implants les plus courants, notamment les implants endo-osseux, vous disposez d’un choix entre différents matériaux, qui ont chacun des avantages particuliers et logiquement, plus le matériau est précieux plus cher il vous coûtera.

Les matériaux les plus couramment utilisés pour les implants dentaires sont le titane et la zircone. Le titane est le matériau de prédilection depuis de nombreuses années en raison de son taux de réussite élevé, de sa biocompatibilité et de sa durabilité. La zircone est une option plus récente qui gagne en popularité en raison de sa couleur blanche, qui fond plus facilement avec les dents naturelles, et de sa biocompatibilité élevée. D'autres matériaux comme l'acier inoxydable, l'alliage cobalt-chrome et la céramique peuvent également être utilisés.

3. Les procédures avant et après la pose d’implant

La pose d’implant est un acte simple et facile qui dure moins d’une heure dans la majorité des cas. Ce qui peut être plus fastidieux et chronophage est en réalité la planification de ce qu’on appelle « le projet implantaire ». En effet, plusieurs étapes sont nécessaires tant avant qu’après la mise en place de l’implant dentaire et dont le prix n’est pas forcément inclus dans le montant énoncé :

La première consultation : Durant cette étape, votre dentiste va évaluer cliniquement votre cas. Il va également discuter de vos attentes et répondre à toutes vos questions.

Les radiographies : Avant de poser un implant, votre dentiste doit avoir une image très précise de l’endroit où il va le poser. Pour cela il devra vous prescrire un scanner 3D de votre bouche qu’on appelle le « Cône Beam ». Certaines cliniques disposent de l’appareil, vous n’aurez donc pas à vous déplacer dans un centre d’imagerie pour effectuer cette radiographie.

Les chirurgies pré-implantaires : Dans certains cas, une chirurgie est nécessaire avant de poser un implant. Il s’agit parfois de greffe osseuse, si vous avez un défaut osseux, ou encore de Sinus lift, une technique qui permet d’augmenter le plancher sinusien maxillaire.

La prothèse supra implantaire :

Enfin, s’ajoutent au coût total le prix du pilier et de la prothèse supra implantaire. Celle-ci peut consister en une couronne ou un bridge. De nombreux matériaux existent et diffèrent par leur aspect, leur résistance et évidemment leur coût. Les plus communément utilisés en ce moment sont la céramique et la zircone, cette dernière étant naturellement plus chère.

Combien coûte un implant dentaire

Pour vous aider à vous faire une idée sur le coût total d’un implant, voici un tableau qui vous résume tout :

Prix minimum Prix maximum Scanner 3D 150€ 250€ Chirurgie pré-implantaire 600€ 2000€ Implant 700€ 1 500€ Vis de cicatrisation 80€ 150€ Pilier 80€ 150€ Couronne 500€ 1 300€ Prix total moyen Avec chirurgie pré-implantaire 3 700€ Sans chirurgie pré-implantaire 2 500€

Comment faire des économies sur le coût d’un implant dentaire

Lorsqu’il s’agit d’un implant unitaire, le prix peut passer. Mais si vous avez besoin de plusieurs implants ou si votre cas nécessite une chirurgie pré-implantaire, nous vous suggérons le tourisme dentaire, comme chez la clinique dentaire Dentakay.

La Turquie a été élue en 2022 meilleure destination pour les soins dentaires. C’est un pays qui veille constamment à fournir une technologie médicale de pointe à ses visiteurs, étant de plus en plus sollicité par des voyageurs désirant refaire leurs sourires.