A trois mois de la fin de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle, les regards sont tournés vers les prochains locataires et leurs statuts respectifs. A ce stade, impatiente, l’opinion publique plaide pour une cour impartiale. Alors que le torchon brûle à l’Assemblée nationale entre les députés de la majorité présidentielle et ceux de la minorité de l’opposition, pour l’installation des commissions parlementaires, viendra s’ajouter dans quelques semaines, la désignation des membres de la prochaine Cour constitutionnelle.

