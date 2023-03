Au Bénin, le siège de l'Agence Territoriale de Développement Agricole (Atda) Pôle 7 sert de cadre à la sixième édition de la foire agroalimentaire depuis mardi 14 mars 2023. Organisé sous l'initiative de l’Union du Personnel Féminin (UPF) du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, cette foire prendra fin le samedi 18 Mars prochain. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous la houlette de la secrétaire générale du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP), Françoise Assogba Komlan.

Cette organisation a pour objectif de favoriser la valorisation du Made in Bénin et la promotion du “consommons local’’. Dans le but d'appuyer les efforts fournis par le gouvernement dans le secteur agricole, l'Union du Personnel Féminin du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a focalisé cette foire sur certaines filières phares du Programme d'Action du Gouvernement telles que les poissons, le soja, le maïs, le riz, l'anacarde, l'ananas, le karité et la volaille. Une quarantaine de forains attend les visiteurs pour leur présenter des productions et transformations des produits agricoles. Des séances de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus sont prévues au cours de cette foire selon la présidente de l’Union du Personnel Féminin (UPF) du MAEP Gertrude Egunléti. Françoise Assogba Komlan a invité les forains à faire preuve de courtoisie en vue de booster leurs opportunités d'affaires et de remplir leur carnet d'adresse professionnel.

Le Directeur général de l'ATDA 7 Prosper Agossou Sagbo, a exprimé sa joie d'accuellir cette nouvelle édition de la foire agroalimentaire. Il souhaite que les forains puissent en tirer le meilleur. ‹‹ Je souhaite que ces jours de foire soient des jours d'activités fructueuses, une occasion de découverte de nouvelles relations d'affaires pour la prospérité de vos activités. Qu'au terme de ces quelques jours, vos poches soients remplies et que des opportunités d'affaires soient tissées pour votre bonne santé financière ››, a-t-il déclaré.



Comparativement aux éditions précédentes , la sixième édition de la foire agroalimentaire a été prolongée d'une journées pour permettre aux visiteurs de profiter du weekend pour passer dans les stands. ‹‹ Je vous exhorte à vous rapprocher des agences territoriales de développement agricole, à recourir au service du Front national du développement agricole, et de la Société Nationale pour la mécanisation de l'agriculture (SONAMA) en vue de profiter des nombreuses opportunités que vous offre le gouvernement dans le domaine de l'accès aux financement et de la mécanisation ››, a déclaré Françoise Assogba Komlan, secrétaire générale du MAEP, à l'endroit des forains.