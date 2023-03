La Corée du Nord poursuit ses manœuvres militaires. Selon les informations rapportées par le média nord-coréen KCNA, ce vendredi 10 mars 2023, le chef de l’État nord-coréen Kim Jong Un a donné l’ordre à son armée d’augmenter l’intensité de ses exercices dans l’hypothèse d’une « guerre réelle ». Le numéro un du pays a fait cette déclaration au cours d’un exercice militaire de tirs de missiles auquel a pris part sa fille. Toujours d’après KCNA, Pyongyang doit « intensifier régulièrement les divers exercices de simulation de guerre réelle, de manière diversifiée et dans des situations différentes ».

« Prendre l’initiative de la guerre »

Il faut souligner que le nouvel exercice militaire a eu lieu sous la supervision de Kim Jong Un, qui a également donné ordre à ses soldats de se préparer à « deux missions stratégiques : premièrement, dissuader la guerre et, deuxièmement, prendre l’initiative de la guerre ». Notons que les propos du leader nord-coréen interviennent suite au lancement, la veille, par Pyongyang d’un missile balistique de courte portée vers la mer, au sud de la capitale. Pour rappel, la Corée du Nord a multiplié ces dernières semaines, ses tirs de missiles.

Outre le tir de missile d’hier, la Corée du Nord avait lancé un missile balistique non identifié vers la mer de l'Est, un jour après que Washington et Séoul ont mené des exercices aériens conjoints. La Corée du Nord, qui estime que les exercices militaires menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud sont une menace pour sa sécurité nationale, avait réagi en décidant d'étendre et d'intensifier ses tirs pour se préparer à une guerre éventuelle. Au cours d'une réunion, en février dernier, sous la direction de Kim Jong-Un, l'armée nord-coréenne avait décidé d'élargir et d'intensifier constamment les opérations et les exercices de combat de l'Armée populaire coréenne afin de perfectionner la préparation à la guerre.