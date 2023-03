La Corée du Nord continue de multiplier ses essais sur le plan militaire. Selon une annonce qui a été faite par l'agence d’État nord-coréenne KCNA, un drone sous-marin d'attaque nucléaire a été testé. Cette arme aurait ainsi la capacité de déclencher un « tsunami radioactif ». On retient que le drone peut être comparé à une torpille russe à propulsion nucléaire. Elle dispose d'une ogive de plusieurs mégatonnes.

Selon d’autres précisions qui ont été apportées par le média nord-coréen, « ce drone d'attaque nucléaire sous-marin peut être déployé sur toute côte et port ou remorqué par un navire de surface ». Le principal objectif de cette arme est de « s'infiltrer furtivement dans les eaux opérationnelles et de produire un tsunami radioactif à grande échelle [...] pour détruire les groupes d'attaquants navals et les principaux ports opérationnels de l'ennemi ».

Les opérations auraient été supervisées personnellement par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Nombreux sont tout de même les observateurs qui remettent en doute l’existence d’un drone sous-marin d'attaque nucléaire en Corée du Nord. Notons que les dirigeants de ce pays ont récemment perçu les exercices conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, baptisés « Freedom Shield » comme une menace. La manœuvre relative au drone sous-marin d'attaque nucléaire aurait ainsi pour but de lancer une mise en garde à l’endroit de la Corée du Sud et des États-Unis.