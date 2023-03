La Cour suprême de l'Illinois a accordé à Heather Williams, victime de R. Kelly ayant remporté un jugement de 4 millions de dollars, un accès prioritaire aux redevances du chanteur auprès de Sony Music. La décision confirme un jugement antérieur qui ordonnait à Sony de remettre à Williams "tous les fonds actuellement sur le compte de redevances de Kelly" et de continuer à lui verser ses redevances jusqu'à ce que le jugement soit payé. La décision donne la priorité aux réclamations de Williams sur celles de Midwest Commercial Funding, un gestionnaire immobilier de Chicago qui a également remporté un jugement séparé de 3,5 millions de dollars contre Kelly pour des loyers impayés.

L'avocate de R. Kelly, Jennifer Bonjean, cherche à annuler le jugement de 4 millions de dollars, affirmant qu'il n'aurait jamais dû être saisi. Cependant, le jugement a déjà été confirmé une fois par une cour d'appel, et Bonjean admet qu'elle fait face à une "bataille difficile" pour annuler le jugement en raison des actions des précédents avocats de Kelly.

Il n'est pas encore clair si Williams bénéficiera d'une priorité similaire sur les sanctions pécuniaires supplémentaires que R. Kelly doit aux victimes à la suite de ses condamnations pénales fédérales. R. Kelly a été condamné à payer plus de 480 000 $ d'amendes et de dédommagement après sa condamnation pour trafic sexuel et racket à New York, ainsi que 42 000 $ supplémentaires après sa condamnation pour pornographie juvénile dans l'Illinois.