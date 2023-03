Le milliardaire américain et patron de Twitter, Elon Musk, est visé par les autorités turques après son rachat de la plateforme. En effet, le Conseil turc de la concurrence a fait part, ce lundi 6 mars 2023, de sa décision d’infliger au PDG du réseau social une amende de 0,1% du revenu brut de Twitter en Turquie, pour l’année 2022. Il estime que le rachat, et par conséquent la prise de contrôle de la compagnie par Elon Musk n’a pas préalablement reçu son aval. Le Conseil a par ailleurs indiqué, dans un communiqué, que ce dernier a la possibilité de faire une contestation judiciaire.

Une autre personne pourrait diriger Twitter

Notons que la décision du conseil turc de la concurrence intervient plusieurs semaines après que Elon Musk a fait savoir que le réseau social pourrait être dirigé par une autre personne que lui. C’était le patron de Twitter, qui avait lui-même fait l’annonce, au cours d’une intervention par visioconférence lors d’un forum à Dubaï, aux Émirats arabes unis. À ce moment, il avait admis que le réseau social de l’oiseau bleu traversait, depuis quelques mois, des difficultés qu’il compte régler. Aussi, avait-il estimé que la situation de Twitter serait stable fin 2023.

« Je suppose que probablement aux alentours de la fin de cette année, ce devrait être le bon moment pour trouver quelqu'un d'autre pour diriger l'entreprise », avait-il déclaré avant d’ajouter : « Je dois stabiliser l'organisation, m'assurer qu'elle est dans une situation saine et que la feuille de route est clairement définie ». D’après les projections faites par Elon Musk, le réseau social de l’oiseau bleu devrait être « dans une situation stable vers la fin de cette année ». Pour rappel, la Turquie avait refusé l’aide proposée par Elon Musk après les séismes qui ont fait plus de 44 000 morts dans le pays. Il avait proposé d’activer les satellites Starlink, pour fournir une connexion internet par satellite à la Turquie dans le but de fluidifier la communication entre les différentes équipes de secours.