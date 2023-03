La Tunisie, un pays considéré comme un modèle de transition démocratique dans la région du Maghreb, a connu une montée en flèche des agressions et attaques racistes envers les migrants noirs et les populations noires légalement installées dans le pays. Cette situation est aggravée par les propos racistes et irresponsables du président tunisien Kaïs Saïed. Les migrants noirs sont particulièrement vulnérables en Tunisie, car ils sont souvent soumis à des arrestations arbitraires, à des mauvais traitements, à des expulsions forcées et à des violences physiques et verbales selon des témoignages sur la toile.

Les actes racistes sont également dirigés contre les populations noires tunisiennes, qui sont souvent discriminées dans l'emploi, l'éducation, la santé et le logement en raison de leur couleur de peau. Les propos racistes tenus par le président Saïed ont exacerbé cette situation, en légitimant les préjugés et les stéréotypes négatifs envers les populations noires en Tunisie. En décrivant l'immigration comme une « entreprise criminelle », il a encouragé une vision négative des migrants africains et des populations noires dans le pays.

Cependant, le gouvernement tunisien a tenté de rattraper le coup en affirmant sa non-opposition à l'immigration légale et en promettant de punir les auteurs d'attaques racistes. Contre toute attente, le ministre des Affaires étrangères de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a récemment nié l'existence du racisme en Tunisie et a souligné que la Tunisie accueille depuis de nombreuses années des étrangers et des migrants de différentes nationalités.

Cependant, ces déclarations ne suffisent pas à résoudre le problème du racisme en Tunisie qui existe bel et bien, quoiqu'en disent les autorités tunisiennes. Il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour protéger les migrants noirs et les populations noires en Tunisie, en garantissant leur sécurité, leur liberté et leur dignité. Il est également important de sensibiliser la population tunisienne aux questions de discrimination et de racisme, en promouvant une culture de tolérance, de respect et d'inclusion.