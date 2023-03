Un contingent de troupes burundaises est arrivé dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint des forces régionales de l'EAC, l’a déclaré ce lundi. "L'unité en provenance du Burundi opérera dans le cadre des accords conclus le mois dernier en Éthiopie et cherchera à les faire appliquer par les rebelles du Mouvement du 23 mars [M23]", a cité le site d'information congolais Actualité.

Les dirigeants de l'EAC se sont réunis dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba le 18 février, en marge du sommet de l'Union africaine, pour demander le retrait de tous les groupes armés de l'est de la RDC d'ici le 30 mars. La décision de l'EAC concerne principalement le Mouvement du 23 mars, dont les forces ont pris le contrôle de cette partie de la RDC et tiennent un certain nombre de localités. Le nombre exact de troupes arrivant du Burundi n'a pas été divulgué, mais la presse fait état de plusieurs centaines d'hommes.

Elles seront déployées près de Goma, le centre administratif de la province du Nord-Kivu. Les forces burundaises rejoindront le contingent du Kenya, qui compte environ 1.000 combattants. Un contingent du Soudan du Sud devrait également arriver dans la région de Goma dans les prochains jours. Le nombre total de soldats de la paix de l'EAC devrait atteindre 3.000 hommes. Fondée en 2000, l'EAC réunit le Burundi, la RDC, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud.

En juin 2022, les dirigeants de l'EAC ont décidé d'envoyer un contingent de maintien de la paix dans l'est de la RDC afin de stabiliser la situation et de mettre fin aux hostilités du M23. Les dirigeants de la république ont accepté à condition que les casques bleus ne comprennent pas de soldats rwandais. Les rebelles du M23 ont commencé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021. Ils ont ensuite réussi à capturer deux villes dans la province du Nord-Kivu. Les autorités de la république accusent le Rwanda de soutenir les combattants. (Tass)