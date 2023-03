Des scientifiques ont réussi à reconstituer le visage d'un ancien Égyptien qui a vécu il y a environ 35 000 ans, soit plus de 30 000 ans avant le premier pharaon Narmer. Le squelette de cet homme subadulte a été retrouvé sur le site de Nazlet Khater 2, dans la vallée du Nil, en 1980 et est resté le seul squelette humain moderne complet jamais trouvé en Afrique depuis la fin de l'âge de pierre.

Les scientifiques ont utilisé son crâne pour réaliser une reconstruction faciale médico-légale, qui permet de reconstituer l'apparence d'un individu à partir de son crâne. La méthode consiste à créer un modèle 3D numérisé du crâne, puis à reconstruire le visage couche par couche en utilisant les informations anatomiques de l'homme moderne comme guide.

L'archéologue Moacir Santos, co-auteur de l'étude, a déclaré que la reconstruction avait aidé à combler le fossé entre nous et les anciens. La reconstruction du visage de cet ancien Égyptien nous permet de mieux comprendre son histoire et sa vie, et nous rapproche de lui d'une manière nouvelle et intéressante. Les scientifiques étaient «très satisfaits» du résultat de cette étude, car les approximations faciales sont d'excellents outils de communication scientifique.