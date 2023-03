Depuis la sortie de son livre autobiographique, Spare, le prince Harry est sous le feu des projecteurs. Dans son ouvrage, le compagnon de Meghan Markle dresse une face sombre de la famille royale britannique. Il faut dire que le frère de William, malgré son statut de prince de l'une des monarchies les plus influentes au monde, bouscule de nombreux codes et a plusieurs fois écorchés les dogmes qui régissent le fonctionnement de la famille royale britannique. De son mariage avec Meghan Markle en passant de son émancipation vis-à-vis de la monarchie anglaise, le prince Harry a décidé de suivre sa propre voie.

Sa décision a fait grincer des dents au niveau de Buckingham Palace. Plusieurs sources ont d'ailleurs indiqué que le prince Harry était en froid avec son père Charles et son frère William. Tout récemment, le duc de Sussex était l'invité de Stephen Colbert dans l'émission Late Show with Stephen Colbert. Durant son entretien avec l'animateur américain, le prince Harry s'est exprimé sur plusieurs pans de sa vie, notamment son livre Spare et sa vie hors de la solennité de la royauté britannique. Le duc de Sussex a aussi dit ce qu'il pense de la réincarnation. Il a indiqué être certain qu'une fois après la mort, les humains se réincarnent en animaux.

Le prince Harry a exprimé sa volonté de se réincarner en éléphant après son décès. Le père d'Archie dira aussi qu'il est beaucoup plus épanoui et libre dans sa nouvelle vie, ce qui laisse croire qu'il ya toujours des tensions au sein de la famille royale britannique. D'ailleurs, le roi Charles a décidé d'expulser Harry et Meghan de la résidence de Frogmore Cottage au profit du prince Andrew.