La chorégraphie faite par cinq jeunes iraniennes sur le tube du chanteur nigérian Rema, Calm Down, a valu à ces dernières des ennuis avec les autorités de leur pays. Dans la vidéo, qui avait été tournée dans le quartier résidentiel d’Ekbatan dans la capitale iranienne Téhéran, on peut voir les Iraniennes danser sans voiles et portant des crop tops. La vidéo qui est devenue virale sur le réseau social TikTok a suscité la colère des autorités qui ont décidé de les arrêter. Il est en effet illégal, en République islamique, que les femmes ne portent pas de foulard islamique ou encore danser en public.

Elles auraient exprimé leurs regrets

L’information a été donnée par plusieurs médias internationaux et confirmée par les comptes qui ont repéré la vidéo. Ces derniers ont indiqué que les jeunes femmes ont été interpellées et détenues durant deux jours. Les autorités iraniennes ont visiblement contraint les femmes en question à présenter leurs excuses. Ainsi, on peut les voir, voilées dans une vidéo, dire qu’elles regrettent leurs actes. Cependant, l’authenticité de la vidéo n’a pas été confirmée. Toutefois, la nouvelle est parvenue à l’auteur de la chanson, Rema, qui a apporté son soutien aux cinq iraniennes.

« À toutes les belles femmes qui se battent pour un monde meilleur, vous m'inspirez, je chante pour vous et je rêve avec vous » a-t-il laissé voir sur Twitter. Pour rappel, la République Islamique d’Iran a été le théâtre, ces derniers mois, d’intenses manifestations contre le régime au pouvoir, suite à la mort en détention de la Kurde Masha Amini, âgée de 22 ans. Cette dernière avait été arrêtée pour n’avoir pas, selon les autorités, respecté le code vestimentaire en vigueur dans le pays. Au nombre des principales revendications des manifestants, figure l’abolition du port obligatoire du foulard.