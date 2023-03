Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a mis fin, ce lundi 13 mars 2023 au Palais de la Marina de Cotonou, lors de la conférence de presse conjointe qu'il a animé avec son homologue du Niger, Mohamed Bazoum aux rumeurs qui font état, depuis la fin des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, d'un éventuel remaniement ministériel. Le chef de l'Etat béninois n'est pas allé par quatre chemins pour dire que lui, il ne l'a pas envisagé car dit-il "on ne change pas l'équipe qui gagne". Ces ministres qu'il qualifie "principaux chevaliers" vont rester en place parce qu'il lui donne satisfaction.

Le Président Patrice Talon, tout en félicitant ses proches collaborateurs pour le travail qu' ils abattent à côté de lui, a laissé entendre que "l'œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part" et qu'il n'attend pas de ses ministres , de ses collaborateurs ici ou là, "qu'ils soient des dieux sur terre". Il pense donc que ces ministres "font ce qu'ils peuvent avec leurs génies , leur engagement, leur dévouement".

Pour le premier magistrat du pays, jusqu'à nouvel ordre , un remaniement ministériel n'est pas envisagé. "Nous faisons notre petit chemin et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d'entre eux. Je n'ai pas non plus envisagé de faire venir d'autres. C'est dommage pour ceux qui attendent. Mais c'est ainsi" a lâché Patrice Talon. Avec cette déclaration du Président de la République du Bénin, les ministres auront donc l'esprit tranquille pour exécuter convenablement la tâche que le Chef de l'Etat leur a confié.