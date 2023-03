Roman Kostomarov, l'ancien patineur russe et champion olympique aux Jeux Olympiques de Turin en 2006, a subi une terrible tragédie. À l'âge de 46 ans, il a été amputé des deux mains et des deux pieds après avoir contracté le Covid-19 selon le point fait par la presse russe. Selon les médias locaux, cette infection aurait provoqué un empoisonnement du sang à la suite d'une infection due au Coronavirus, qui a entraîné des complications graves et irréversibles pour Kostomarov.

Les ennuis de Kostomarov ont commencé en février de cette année, lorsqu'il a été positif au Covid-19. Au fil des semaines, son état de santé s'est rapidement détérioré, et il a été admis en réanimation dans un état critique. Malheureusement, son pied gauche puis son pied droit ont été touchés avant que les deux mains ne soient également touchées. Les médecins n'ont eu d'autres choix que de pratiquer des amputations pour tenter de sauver sa vie rapportent des medias occidentaux le mois dernier comme Le soir qui cite la presse russe.

L'histoire de Kostomarov est une illustration poignante des ravages que peut causer le Covid-19, même chez les personnes jeunes et en bonne santé. Bien que les cas de complications graves soient relativement rares, ils peuvent survenir chez n'importe qui, à tout moment. Selon The mirror qui a publié un article il y a quelques heures, l'ancien champion serait toujours dans un état critique.