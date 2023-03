Ce jeudi matin, un bâtiment des services de renseignements russes a été touché par une explosion suivie d'un incendie, causant la mort d'une personne et en blessant deux autres. L'incident s'est produit dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, dans un bâtiment de la police des frontières du Service fédéral de sécurité (FSB). Selon les services de secours locaux, l'incendie couvrait une surface d'environ 880 mètres carrés. Des images diffusées par l'agence de presse Reuters montrent une épaisse colonne de fumée noire s'élevant dans le ciel, près d'immeubles résidentiels et d'un centre commercial.

Explosion suivie d'incendie dans un bâtiment du FSB près de la frontière ukrainienne. C'est l'information rapportée par plusieurs médias ce jeudi 16 Mars 2023. Selon l'agence de presse Reuters qui cite le gouverneur de Rostov, Vasily Golubev, l'incendie semble avoir été causé par un court-circuit électrique. "La propagation du feu a fait exploser des conteneurs de carburant et de lubrifiants", aurait affirmé ce jeudi 16 Mars 2023 le responsable russe dans un message publié sur sa chaîne Telegram.

Le FSB, principal successeur du KGB soviétique, est chargé de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme en Russie. Le bâtiment touché par l'explosion est situé dans une zone résidentielle de Rostov-sur-le-Don, une ville située à environ 1 000 kilomètres au sud de Moscou. Cet incident intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les occidentaux du fait de la guerre lancée en Ukraine il y a maintenant plus d'un an.