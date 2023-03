Le déclenchement du conflit russo-ukrainien a fait basculer l'Europe dans une course folle à l'armement. Plusieurs chancelleries occidentales ont fait exploser leur budget à la défense dans le but de parer à toute éventualité. Des pays comme la Suède et la Finlande font actuellement des pieds et des mains pour rejoindre l'OTAN. Viktor Tatarintsev, l'ambassadeur de Russie en Suède, a averti Stockholm et Helsinki qu'il y aura des conséquences fâcheuses s'ils décident de rejoindre l'organisation transatlantique.

L'OTAN constitue un allié très important pour l'Ukraine et Moscou adopte une posture très hostile à l'endroit des pays membres de l'organisation. Pourtant, depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Finlande et la Suède ont mené diverses démarches dans le but d'accélérer leur processus d'adhésion à l'OTAN. À travers son ambassadeur à Stockholm, le kremlin n'est pas passé par quatre chemins pour mettre en garde les deux pays scandinaves.

Dans un communiqué, Viktor Tatarintsev a livré ceci : "Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède, la longueur totale des frontières entre la Russie et l'Otan va presque doubler. S'il semble encore à quelqu'un que cela améliorera d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'Europe, soyez certains que les nouveaux membres du bloc hostile deviendront une cible légitime pour les mesures de représailles russes, y compris celles de nature militaire" a signifié le diplomate russe. Le message est donc clair pour la Finlande et la Suède qui sont plus que déterminés à rejoindre l'OTAN malgré les mises en garde de Moscou.