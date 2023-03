Plus d'un an après le démarrage de la guerre en Ukraine, le sujet est toujours d'actualité. Sur le terrain, les combats se poursuivent et le nombre de victimes ne cessent de croitre de jour en jour. En Ukraine, les forces russes sont épaulés par des membres du groupe paramilitaire Wagner qui a recruté des ex-prisonniers pour gonfler son effectif déployés dans le pays de Volodymyr Zelensky. Ce samedi, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner Evgueni Prigojine a fait le point des ex-prisonniers graciés qui ont combattu au sein de son effectif en Ukraine. Selon lui, plus de 5000 ex-prisonniers ont été graciés après avoir combattu en Ukraine.

"A l'heure actuelle, plus de 5000 personnes ont été ,libérées à la suite d'une grâce après la fin de leur contrat avec Wagner", a affirmé le patron du groupe paramilitaire russe. Le groupe paramilitaire russe Wagner, qui est souvent décrit comme une "armée privée" financée par des oligarques russes, a été impliqué dans des combats en Ukraine ainsi que dans d'autres pays, notamment la Syrie et la Libye mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Centrafrique. En Occident, ses membres sont souvent décrits comme des mercenaires.