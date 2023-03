La Russie souhaite élargir l'utilisation du yuan dans ses échanges commerciaux avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, selon le président russe Vladimir Poutine. Il espère que ce format de paiement sera de plus en plus fréquent entre les partenaires russes et leurs collègues dans les pays tiers. "Nous plaidons pour l'utilisation du yuan dans les paiements entre la Russie et d’autres pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine", a annoncé le président russe. Cette déclaration intervient alors que la Russie a multiplié les mesures pour se passer du dollar américain dans les échanges commerciaux, en dopant l'utilisation du yuan.

Le gouvernement russe a pris ces mesures afin de limiter sa dépendance au dollar américain et de se protéger contre les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne. Mais c'est aussi une petite vengeance contre le dollar américain qui verra à terme son hégémonie s'effriter. Les sanctions contre la Russie ont pour objectif de faire pression sur la Russie pour qu'elle modifie son comportement sur la scène internationale, notamment en Ukraine.

La Russie s'est donc tournée vers la Chine, son principal partenaire commercial, pour renforcer ses échanges commerciaux en yuan. La décision de la Russie d'utiliser le yuan dans ses échanges commerciaux avec d'autres pays pourrait également favoriser Pékin, qui souhaite voir sa monnaie devenir une alternative au dollar américain dans les échanges commerciaux internationaux. Cela pourrait également donner à la Chine une plus grande influence sur l'économie mondiale.

Cependant, la dépendance de la Russie à la Chine dans le domaine économique est un sujet de préoccupation pour certains analystes russes. Ils craignent que la Russie ne soit en train de remplacer sa dépendance au dollar américain par une nouvelle dépendance à la Chine. Malgré cela, la Russie reste résiliente face aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne. Grâce à des mesures de rétorsion, la Russie a réussi à maintenir des résultats exceptionnels dans son commerce extérieur, avec un excédent historique de sa balance commerciale selon le site Challenges.fr.

La décision de la Russie d'élargir l'utilisation du yuan dans ses échanges commerciaux avec d'autres pays pourrait avoir un impact important sur l'économie mondiale à long terme. Il reste à voir si cette décision sera suivie d'autres initiatives pour renforcer la coopération économique entre la Russie et la Chine.