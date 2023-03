Le match Rwanda # Bénin comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’ Afrique des Nations ( Can) Côte d’Ivoire 2024 initialement prévu pour le 27 mars 2023 au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou a été une fois programmée par la Confédération africaine de football ( Caf) pour le mardi 28 mars 2023 au stade Pelé Kigali et une seconde fois reprogrammée par la même instance faîtière de football africain pour le mercredi 29 mars 2023 toujours sur le même stade Pelé Kigali .

Cette reprogrammation de la confrontation Rwanda # Bénin n’est pas du goût de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Bénin (UNFPB). Le syndicat l’a fait savoir à travers une correspondance en date du 25 mars 2023 adressée à la Fédération béninoise de football ( FBF) où il invite à prendre toutes les dispositions utiles en vue de protéger les intérêts des footballeurs professionnels et éviter tout litige avec les clubs employeurs.

Pour le Secrétaire général de l’UNFPB, Emmanuel Imorou, «ce report de la CAF décale la rencontre à une date qui ne rentre plus dans la fenêtre internationale de la FIFA et pourrait mettre en difficultés les joueurs évoluant à l’extérieur venus porter mains fortes à l’équipe nationale du Bénin s’ils rentraient tardivement dans leurs clubs respectifs à des dates hors prévues» . C’est pourquoi, il demande à la Fédération de tenir informés les employeurs des joueurs professionnels « du report par la Caf de la rencontre Rwanda # Bénin et des retours tardifs des joueurs dans leurs clubs respectifs que cela risque de provoquer ».