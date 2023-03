Quel est le moment idéal pour la reprise des rapports sexuels après un accouchement? Cette question taraude habituellement l'esprit des futurs ou nouveaux parents. Mais il n'y a pas de moment idéal fixe. Le tout dépendra du type d'accouchement et du corps de la femme concernée.

Il est recommandé aux couples d’attendre la fin des saignements. Ceci peut durer trois semaines voir un mois. En plus, ‹‹ l'épisiotomie cicatrise en 5 jours, avec 10 à 15 jours de soins. La césarienne en 45 jours au moins ››, selon le pédiatre Aitchéhou Romuald Bothon. Alors, il faut accorder au corps de la nourrice, le temps qu'il faut pour que son organisme puisse récupérer au minimum nécessaire.

En effet, précipiter les rapports sexuels, peut causer la dyspareunie à cause d'une épisiotomie ou d'une césarienne. Certains couples reprennent les rapports sexuels au cours des trois premiers mois, mais certains peuvent attendre six mois ou un an. L’important est que les deux partenaires se sentent prêts. Après l’accouchement, la femme a une baisse de libido. Elle priorise naturellement son nouveau-né au détriment de son mari. Car, elle se sent plus mère que femme. La chute des hormones caractéristique du post-partum est également un frein à la sexualité de la nourrice. Elle peut provoquer une diminution voire un arrêt des sécrétions vaginales. Cette sécheresse vaginale rend les rapports sexuels douloureux pour elle. La fatigue de la femme due aux soins du bébé ne favorise pas chez elle le désir d'intimité. Les transformations subies par le corps de la femme pourraient faire qu'elle soit dégoûtée par son apparence actuelle. Cette situation peut la pousser à ne pas vouloir du sexe.