Invité sur la chaîne turque TRT Sport, Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien au peuple turc frappé par de puissants séismes. Ses propos font depuis le tour de la toile et mette en avant la générosité du footballeur franco-camerounais. « C’était un évènement très tragique. Je n’arrivais même pas à imaginer la douleur qu’a pu ressentir la communauté turque et les habitants. Le football mondial soutient la Turquie et va tout faire pour l’aider à se reconstruire. C’est un grand honneur pour moi de participer à ça. Avant de parler foot, je tiens à dire que l’ensemble de mes prières vont pour eux. Je ferai tout mon possible pour les aider. J’essaye de donner le meilleur de moi-même pour faire du bien autour de moi sûr et en dehors des terrains. Aujourd’hui, la Turquie est dans une situation difficile et j’espère qu’on va réussir à surmonter ça. Pour qu’on puisse revenir jouer en Turquie, et rencontrer les enfants pour leur donner le sourire. » a déclaré Mbappé sur les ondes de la tv turque.