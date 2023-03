Les dernières révélations de Londres sur l'assaut des forces russes lancée à Bakhmout où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines ont mis en lumière une situation de conflit extrêmement tendue dans l'est de l'Ukraine. Selon le dernier bilan de la Défense britannique, l'assaut russe sur la ville de Bakhmout s'est "largement arrêté", indiquant une "usure extrême des forces russes". Cette information a été confirmée par le chef d'état-major des armées ukrainiennes, qui a déclaré que ses troupes ont réussi à stabiliser la situation autour de la ville Bakhmut, qui est depuis plusieurs semaines l'épicentre des combats contre les forces russes dans l'est de l'Ukraine.

Cependant, le bilan britannique souligne également que les troupes ukrainiennes ont subi de lourdes pertes au cours de ces combats. Cette information met en évidence le coût élevé de cette guerre pour les deux parties impliquées. En outre, la Défense britannique estime que la Russie a probablement déplacé son objectif opérationnel vers Avdiivka, au sud de Bakhmout, et vers le secteur de Kremina-Svatove au nord. Cela indique que la situation reste volatile dans l'est de l'Ukraine et que les combats pourraient s'intensifier dans ces zones.

Pour rappel, plus tôt cette semaine nous vous annonçons dans un de nos précédents articles comment l’Ukraine comptait gagner la bataille à Bakhmout. "L'agresseur ne désespère pas de prendre Bakhmout à tout prix, malgré les pertes en hommes et en matériel", avait indiqué Oleksandre Syrsky, le commandant des forces terrestres ukrainiennes sur la messagerie russe Telegram. "Très bientôt, nous tirerons parti de cette opportunité, comme nous l'avons fait autrefois près de Kiev, Kharkiv, Balakliïa et Koupiansk", a-t-il poursuivi.