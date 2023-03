Après sa séparation avec son ex-partenaire Gerard Piqué où un accord a été signé pour la garde de leurs enfants, Shakira a trouvé un nouveau compagnon à Miami. Un homme qu'elle aurait rencontré il y a quelques mois. Selon certains médias, Shakira aurait rencontré ce prince charmant avant d'écrire sa dernière chanson dans laquelle, elle a envoyé des piques à son ex compagnon et sa petite amie Clara Chia. Avec sa nouvelle relation, Shakira trouverait des motifs supplémentaires pour accélérer son déménagement sur Miami.

Elle envisageait déjà la date du 1er avril pour quitter Barcelone avec ses deux enfants. Le nom de celui qui fait battre le cœur de Shakira actuellement n'est pas connu du public. Il y a comme un mystère qui plane sur son nom. Mais il ne s'agit pas de l'ancienne flamme Antonio de la Rua, avec qui elle est sortie avant de rencontrer Piqué à la Coupe du monde 2010. Une compétition au cours de laquelle elle a interprété sa chanson à succès "Waka Waka".

Shakira et Piqué ont mis un terme à leur relation après 11 ans de vie commune où devant le tribunal de Barcelone ils ont trouvé un accord pour la garde des enfants. Cet accord trouvé entre les ex tourtereaux va permettre au footballeur à la retraite Piqué, qui, a trouvé lui aussi une jeune amoureuse de 23 ans catalane Clara Chia, de passer des vacances avec ses enfants. Piqué confie sortir heureux des derniers événements qui se sont produits dans sa vie, à savoir la séparation avec Shakira et la retraite de Football.