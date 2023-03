Depuis quelques jours l’ancienne ministre Reckya Madougou et du Professeur de Droit constitutionnel du Bénin, Frédéric Joël Aïvo n’ont cessé de dénoncer le traitement qui leur est infligé en prison. Cet état de chose n’a pas laissé indifférent l’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi. Suite à un rapport que lui a transmis Me Renaud Agbodjo , avocat de Madame la ministre Reckya Madougou et de certains membres du parti Les Démocrates, l’ancien Chef de l’ Etat béninois a lancé , ce vendredi 24 mars 2023, un vibrant appel aux autorités béninoises.

En sa qualité d’Ancien Président du Bénin, l'ancien président de la République du Bénin Boni Yayi en appelle les autorités judiciaires et pénitentiaires «au sens de la responsabilité» pour que « Madame Reckya MADOUGOU, le Professeur Joël AÏVO et tous les autres détenus retrouvent automatiquement l’ensemble de leurs droits fondamentaux qui leur sont garantis par la constitution et les traités internationaux de protection des droits humains ».

Aussi, l’ancien président de la république du Bénin envisage de nouvelles discussions avec le président Patrice Talon. « Dès mon retour au pays, je ne manquerai pas de poursuivre avec le Président Talon, à sa convenance, le dialogue sur la question du respect des libertés fondamentales indispensables à la bonne gouvernance des affaires de notre Patrie commune pour le bonheur de tous », a-t-il fait savoir. (Lire l’intégralité de son message)

La situation Pénitentiaire des détenus Politiques dans notre Pays le Bénin.

Du rapport que m’a transmis Me Renaud AGBODJO, Avocat de Madame la Ministre Reckya MADOUGOU et de certains membres du Parti les Démocrates arbitrairement détenus depuis près de deux ans à la prison de Missérété du Bénin, il ressort les points suivants :

• Depuis plusieurs semaines, l’administration pénitentiaire de la prison civile d’Akpro-Missereté inflige une série de mesures punitives à l’encontre de l’ancienne Ministre de la Justice Reckya MADOUGOU et membre du parti LES DÉMOCRATES, arbitrairement détenue.

• Cette série de mesures punitives s’est vue aggravée depuis quelques heures par l’interdiction pour elle d’accéder à son conseil et de discuter librement avec lui.

• L’isolement d’un détenu, privé de toute possibilité de communiquer, de toute possibilité de s’informer, de toute possibilité d’appeler sa famille et de surcroît d’accéder à son avocat est constitutif d’acte de torture.

• Le Bénin est partie à la convention contre les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a d’ailleurs à ce titre internalisé dans son dispositif pénal, le crime de torture.

• Le Comité contre la torture des Nations-Unies a rappelé avec insistance lors de son dernier rapport sur le Bénin que la désobéissance à l’ordre donné est un devoir lorsque cet ordre tend à la violation d’un droit fondamental.

J’en appelle donc en ma qualité d’Ancien Président du Bénin au sens de la responsabilité des autorités judiciaires et pénitentiaires de mon pays afin que Madame Reckya MADOUGOU, le Professeur Joël AÏVO et tous les autres détenus retrouvent automatiquement l’ensemble de leurs droits fondamentaux qui leur sont garantis par la constitution et les traités internationaux de protection des droits humains.

J’invite urgemment le Ministre de la Justice et de la législation à instruire le directeur de l’agence pénitentiaire du Bénin pour que les mesures punitives exercées contre les intéressés, constitutives d’actes de torture, cessent immédiatement au nom de la dignité humaine et les victimes puissent de nouveau accéder librement à leurs conseils.

J’invite également le Ministre de la Justice à s’approprier les conclusions de l’avis numéro 51/2022 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et à les mettre à exécution pour faire cesser la détention arbitraire de Madame Reckya MADOUGOU et consorts.

Enfin, je lance un appel au Président Patrice Talon à répondre aux aspirations du Peuple béninois de bien vouloir libérer sans conditions les intéressés, dans le cadre d’une loi d’amnistie, y compris le Professeur AÏVO et tous les autres détenus et exilés politiques afin que notre patrie recouvre sa Paix sans laquelle elle ne saurait réussir son émergence économique et sociale.

Dès mon retour au pays, je ne manquerai pas de poursuivre avec le Président Talon, à sa convenance, le dialogue sur la question du respect des libertés fondamentales indispensables à la bonne gouvernance des affaires de notre Patrie commune pour le bonheur de tous.

Que Dieu bénisse notre pays et exauce nos prières en ce mois béni du Ramadan et à l’approche de la fête de Pâques où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ressuscité nous a réconciliés avec notre Créateur.

Dr Boni YAYI