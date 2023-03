Les Nations unies ont réagi suite à la publication d’une vidéo qui montre un soldat ukrainien être exécuté. Ce dernier, visiblement un prisonnier de guerre russe, avait reçu plusieurs balles d’une arme automatique après avoir crié « Gloire à l’Ukraine ! ». La scène qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, a fait réagir l’ONU. Ce mercredi 8 mars 2023, le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a estimé que la vidéo semble vraie. « Nous avons connaissance de cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui montre un soldat ukrainien hors de combat apparemment exécuté par les forces armées russes. Sur la base d’un examen préliminaire, nous pensons que la vidéo semble authentique » a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

« Des enquêtes impartiales et efficaces doivent être menées »

Elle a par ailleurs rappelé que le Haut-Commissariat des Nations Unies a « documenté de nombreuses violations du droit international humanitaire contre les prisonniers de guerre, y compris des cas d’exécutions sommaires de prisonniers de guerre russes et ukrainiens ». La porte-parole a ajouté que : « Des enquêtes impartiales et efficaces doivent être menées sur toutes ces allégations et les responsables doivent rendre des comptes ». Pour rappel, les propos du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme interviennent alors que le chef de la société militaire privée russe Wagner a déclaré que ses forces se sont emparées de la partie orientale de l’Ukraine.

Sur le réseau social Telegram, Yevgeny Prigozhin avait déclaré que : « Tout ce qui se trouve à l'est de la rivière Bakhmutka est entièrement sous le contrôle de Wagner ». Si l’information n’a pas pu être vérifiée par les différents médias internationaux, l’Etat-major général des forces armées ukrainiennes avait fait savoir dans son rapport de ce mercredi 8 mars 2023, matin, que : « L'ennemi, malgré des pertes importantes, ... continue de prendre d'assaut la ville de Bakhmut ». Il faut dire que les troupes russes ont fortement progressé, ces dernières semaines, dans la guerre contre l’Ukraine. Ainsi, Moscou dit avoir pris sous son contrôle environ 20% du territoire ukrainien.