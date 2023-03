L’opposant sénégalais Ousmane Sonko pourrait ne pas être présent au procès dont l’audience spéciale est prévue pour le 30 mars. Selon des informations rapportées par Libération, un certificat médical d’incapacité de travail de 10 jours lui a été délivré. Le document est valable donc jusqu’au lendemain du procès prévu entre lui et le ministre Mame Mbaye Niang. Le certificat médical a été délivré au leader du Pastef par le docteur Boulos.

Suite aux échauffourées, le professionnel de la santé a consulté à la clinique Suma Assistance le maire de Ziguinchor après avoir été sollicité par Ousmane Cissé. Devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine, il a fait savoir qu’il a suggéré des examens supplémentaires afin d’établir un certificat médical d’incapacité de travail de 10 jours. Il a tout de même évoqué le secret médical pour ne pas entrer dans les détails de ce dont souffre l’homme politique sénégalais.

Rappelons que, Sonko avait été mis aux arrêts suite aux événements du 16 mars dernier et déposé au Commissariat central de Dakar, Waly Diouf Bodiang. Il a été ensuite libéré et placé sous bracelet électronique. Sa libération est intervenue quelques jours après que le Syndicat des agents des Impôts et des Domaines (Said) lui ait rendu visite au commissariat. Les syndicalistes ont dénoncé des violences physiques lors de son arrestation. Il aurait également inhalé un produit non identifié. Ce qui a affecté sa santé, car il sent le vertige, des douleurs et des difficultés respiratoires.