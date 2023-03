L’ancien président taïwanais Ma Ying-Jeou est en visite officielle en Chine. Il s’agit là de la première visite d’un ex-président de l'île sur le sol chinois, au cours de laquelle l’ancien numéro un taïwanais n’a pas manqué de rappeler l’origine des peuples se trouvant des deux côtés du détroit de Taïwan. Selon les commentaires fournis par son bureau, l’homme politique a déclaré, ce mardi 28 mars 2023, que : « Les gens des deux côtés du détroit de Taiwan sont des Chinois et sont tous les deux des descendants des empereurs Yan et Jaune ». Ma Ying-Jeou a usé d’une formulation spéciale en chinois, voulant dire les personnes d’origine chinoise, sans pour autant faire allusion à leur nationalité.

« Eviter la guerre et s'efforcer de revitaliser la Chine »

Il faut dire que les propos de Ma Ying-Jeou interviennent dans le cadre d’un apaisement des tensions entre la Chine et Taïwan. Dans cette dynamique, l’ex-président taïwanais a déclaré : « Nous espérons sincèrement que les deux parties travailleront ensemble pour rechercher la paix, éviter la guerre et s'efforcer de revitaliser la Chine », tout en estimant que : « C'est une responsabilité inévitable du peuple chinois des deux côtés du détroit, et nous devons travailler dur ». Pour rappel, la visite de Ma Yong-Jeou intervient alors que la presse fait état d’une possible rencontre entre l’actuelle présidente Tsai Ing Wen et le président de la Chambre basse du Congrès américain, Kevin McCarthy.

Concernant ce projet, la Chine avait exprimé son inquiétude. Selon la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, « nous avons déposé des représentations solennelles auprès de la partie américaine et leur avons demandé de clarifier ». « Personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination du gouvernement et du peuple chinois à sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale » avait-elle déclaré, le mercredi 08 mars 2023, ajoutant que : « La véritable menace pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, ce sont les forces séparatistes de l'indépendance de Taïwan ».