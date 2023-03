Une victoire de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine peut amener la Chine à attaquer Taïwan. C’est du moins ce qu’on peut retenir de l’entretien accordé par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, au média suédois Expressen, hier mercredi 08 mars 2023. D’après le patron de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN), une victoire russe en Ukraine pourrait encourager la Chine à envahir Taïwan. Selon Jens Stoltenberg, « ce qui se passe en Europe aujourd'hui peut se produire en Asie demain ». Il a également souligné que « l'issue de la guerre en Ukraine affecte les conclusions qui seront tirées à Pékin. Cela inclut Taïwan ».

« C'est un message aux autres dirigeants autoritaires »

Au cours de l’interview, il a déclaré que : « Si Poutine réalise ce qu'il veut avec l'Ukraine en enfreignant le droit international et en utilisant la force militaire, alors c'est un message aux autres dirigeants autoritaires - également à Pékin - qu'ils peuvent réaliser ce qu'ils veulent en utilisant la force militaire ». Notons que les propos du patron de l’OTAN interviennent plusieurs jours après ceux du ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, qui avait déclaré que l’île n’autorisera pas les « provocations répétées » de la Chine.

Devant plusieurs journalistes au Parlement, il avait indiqué que : « Les communistes chinois utilisent n'importe quelle raison pour envoyer des troupes », tout en ajoutant que : « Nous ne nous contenterons pas de dire 'allez-y'. Nous adopterons une approche pacifique et rationnelle ». Pour rappel, Pékin a, plusieurs fois, fait savoir qu’il se battra contre une indépendance de Taïwan. Il l’avait une fois de plus réaffirmé, lors de l’ouverture de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale. « Nous défendrons fermement le principe d’une seule Chine et respecterons le consensus de 1992, nous lutterons résolument contre la soi-disant indépendance de Taïwan, nous favoriserons le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan et nous promouvrons la réunification pacifique de la patrie » pouvait-on lire dans un rapport du gouvernement chinois.