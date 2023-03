La question de la libération de Rékyatou Madougou et ses codétenus enflamme les rapports entre le chef de l’Etat et les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi. Une intermédiation de Lionel Talon et Chabi Yayi, fils de l’actuel chef de l’Etat et de l’ex-président Boni Yayi pourrait faire baisser le mercure. Tout comme ils s’étaient illustrés en facilitateurs, pour les rencontres précédentes entre son paternel et ses prédécesseurs. « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années ». Lionel Talon, fils de l’actuel chef de l’Etat et Chabi Yayi, fils de l’ancien président avaient été fortement applaudis et congratulés pour leur implication personnelle lors des préalables qui ont abouti à la rencontre Talon-Yayi, il y a de cela quelques mois.

