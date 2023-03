Identifié par les enquêteurs grâce à une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, Yarga Sy, superviseur en sûreté à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est le premier suspect dans l'affaire relative à la tentative assassinat de l'opposant Ousmane Sonko. Cet homme âgé d'environ 36 ans, aurait été aperçu en train de verser quelque chose à Ousmane Sonko.

Ainsi, il est poursuivi pour tentative d'assassinat, homicide involontaire et jet d'un liquide pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne. Le mis en cause a été interpellé à la suite de saisies d'objets et de perquisitions menées par les enquêteurs. Cependant à ses dires, Yarga Sy aurait plutôt essayé de voler au secours de Sonko le 16 mars, jour du procès du leader de Pastef poursuivi pour diffamation contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.

‹‹ Je suis un militant et responsable de Pastef à Sakal. Ce sont des personnes ne m’ayant pas reconnu derrière mon masque, qui ont avancé des arguments fallacieux. Ni Ousmane Sonko, ni Waly Bodian, le responsable de la sécurité, ne tiendront pareils propos ››, à déclaré le mis en cause face aux accusations. Yarga Sy a expliqué aux enquêteurs qu'il tenait une écharpe imbibée de vinaigre qu'il a remise à Ousmane Sonko. Cette écharpe devrait permettre au leader du Pastef de se moucher afin d'atténuer l'effet des grenades lacrymogènes tirées par les forces de sécurité.