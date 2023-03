Face aux nombreuses critiques sur son pouvoir d’attraction sur les jeunes, le réseau social TikTok limite désormais le temps de connexion des utilisateurs de moins de 18 ans. Selon une annonce qui a été faite par le média français Figaro, il sera désormais possible pour les parents des ados de limiter et de contrôler le temps que leurs enfants passeront sur la plateforme. La connexion sera interrompue dès qu’un utilisateur de mois de 18 ans dépasse une heure de connexion. «Pour ton bien-être, ton temps d'écran quotidien a été fixé à une heure».

Il s’agit là du message qui sera affiché sur l’écran de l’ado dès qu’il dépassera le temps de connexion indiqué. Selon des informations rapportées par certains médias, en Chine, ByteDance, la maison-mère de TikTok avait déjà pris des mesures encore plus dures. La version chinoise de cette application n’est plus accessible aux utilisateurs de moins de 14 ans après 40 minutes d’utilisation. Entre 22 heures et 6 heures du matin, les écoliers et collégiens chinois ne sont pas en mesure d’avoir accès à cette application.

Le contrôle parental

De façon générale, l’application propose des mesures qui permettent aux parents de contrôler leurs enfants sur la plateforme. Mais ces mesures ne sont pas connues du grand public. Il est possible pour les parents de savoir ce que font leurs enfants sur TikTok. La plateforme permet aux parents de décider du temps maximal de connexion de l’enfant selon le jour de la semaine. De façon hebdomadaire, ils recevront également une notification sur l’activité de leurs enfants. Ceci permettra de savoir combien de fois l’ado s’est connecté à l’application.