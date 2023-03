Le différend entre Karim Benzema, l'attaquant vedette du Real Madrid, et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, ne cesse de s'amplifier. La polémique a pris une nouvelle ampleur suite aux récentes déclarations de Deschamps concernant la blessure de Benzema et son absence lors de la Coupe du Monde. Didier Deschamps avait expliqué en détail comment s'était déroulé l'échange entre lui et Benzema lors de l'annonce de la blessure du joueur. Selon le sélectionneur, il aurait passé une vingtaine de minutes avec Benzema et aurait compris et respecté la décision de ce dernier de quitter l'équipe pour se soigner.

Cependant, après avoir pris connaissance des propos de Deschamps, Benzema a réagi sur son compte Instagram en postant deux « stories ». Dans la première, il a qualifié les déclarations de Deschamps d'« audacieuses » et a ajouté un émoji de clown. Dans la seconde, il a partagé une vidéo accusant indirectement Deschamps de « mentir ». Benzema a accompagné cette vidéo du commentaire : « Sacré Didier... Bonne nuit. »

Face à cette réaction, Didier Deschamps a été interrogé lors d'une conférence de presse annonçant la liste des 23 joueurs sélectionnés pour les prochains matchs des Bleus. Le sélectionneur a déclaré ne pas suivre les réseaux sociaux et considérer ce sujet comme clos, préférant se concentrer sur l'avenir et les deux matchs à venir. «Je ne regarde pas les réseaux sociaux donc je ne sais pas. C'est un sujet qui vous intéresse et qui vous amène à des débats et des polémiques. J'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qui s'était passé. C'est un sujet qui est clos, qui est derrière moi. Libre à vous de débattre et de dire ce que vous voulez. Pour moi, l'important c'est ce qu'il y a devant, l'avenir avec les deux matchs qui nous attendent.» a-t-il déclaré. En clair, il botte en touche et évite un clash avec le fougueux footballeur.

Cette polémique entre Karim Benzema et Didier Deschamps soulève de nombreuses questions et alimente les débats autour de la gestion des joueurs et de leur communication avec les instances dirigeantes du football. Les deux parties semblent camper sur leurs positions, et il reste à voir si cette situation aura un impact sur la carrière internationale de Benzema et l'avenir de l'équipe de France.