Les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont intensifiées ces dernières semaines, avec des affrontements militaires dans l'est de l'Ukraine et des incursions de drones de fabrication iranienne déployés par la Russie. Dans la nuit d'hier dimanche à lundi 06 Mars 2023, l'Ukraine a annoncé avoir neutralisé 13 de ces drones sur 15 lancés par la Russie, grâce à l'aide de systèmes de défense aérienne occidentaux. Pour le moment l'information n'a pas été confirmée par la partie russe.

13 drones de fabrication irannienne sur 15 déployés par la Russie ont été abattus par les forces ukrainiennes selon Kiev alors que les combats se poursuivent sur le terrain. Les drones en question sont des Shahed-131/136 de fabrication iranienne, qui ont été utilisés par les forces russes pour attaquer l'Ukraine depuis le nord, à partir de la région russe de Briansk. L'armée de l'air ukrainienne a réussi à abattre 13 des 15 drones lancés, sans faire état de dégâts humains ou matériels causés par les deux drones qui ont échappé à la défense aérienne.

Selon les autorités ukrainiennes, des drones ont été lancés sur la capitale ukrainienne Kiev, mais tous ont été détruits avant de causer des dommages. L'utilisation de drones de fabrication iranienne par la Russie constitue une nouvelle escalade dans le conflit entre les deux pays. L'Ukraine a récemment renforcé sa défense aérienne en acquérant des systèmes de défense aérienne occidentaux. Ces systèmes ont été utilisés avec succès pour abattre les drones de fabrication iranienne déployés par la Russie.