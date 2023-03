La Suisse maintient sa position neutre dans le conflit qui oppose depuis plus d’un an la Russie à l’Ukraine. En effet, dans un contexte où plusieurs pays plusieurs apportent leur soutien militaire à Kiev, la Suisse a préféré détruire plusieurs systèmes de défense sol-air. L’information a été rapportée par le tabloïd français Le Monde qui a relayé une publication du NZZ am Sonntag. On retient qu’au total, la Suisse se débarrassera de 60 systèmes de défense sol-air Rapier, une batterie antiaérienne développée par la British Aircraft Corporation dans les années 1960.

Il y a plusieurs décennies, la Suisse avait acquis plusieurs dizaines de ces armes et les avait modernisées à plusieurs reprises. En 2022, ces différentes armes avaient été déclarées inaptes au service. Aussi, la Suisse a-t-elle décidé de s’en séparer. Selon une source militaire qui a été contactée par Le Monde, les armes sont tout de même toujours opérationnelles. Au cours des prochaines années, d’autres armes seront également détruites. Il s’agit par exemple de 248 chars d’infanterie M113 et plus de 100 canons d’artillerie de type M109.

La neutralité de la Suisse...

Cette option de la Suisse entre en droite ligne avec la position adoptée par ses dirigeants depuis le début de cette guerre. Au cours d’un entretient qu’il a accordé à NZZ am Sonntag, le président de la Confédération suisse, Alain Berset déclarait notamment que les armes de son pays n’interviennent pas dans le cadre d’une guerre. Les États-Unis et les autres pays européens continuent de fournir des armes à l’Ukraine dans le cadre des combats contre la Russie.