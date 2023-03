L’Union européenne a critiqué la Chine pour ses propositions visant à régler le conflit en Ukraine, Pékin n’étant pas un médiateur impartial. C’est ce qu’a estimé lundi lors d’une conférence de presse à Bruxelles le porte-parole de la politique étrangère de l’UE, Peter Stano. "La Chine a montré qu’elle prenait le parti [de l’une des parties au conflit], en refusant de dire qui était l’agresseur et qui la victime", a-t-il affirmé, répondant à une question sur les raisons pour lesquelles l’UE n’avait pas donné une chance au plan de paix de Pékin.

En février, la diplomatie chinoise a publié un document contenant douze propositions sur le règlement politique du conflit russo-ukrainien. Notamment, Pékin appelle au cessez-le-feu et au respect des intérêts légitimes de tous les pays en matière de sécurité. L’initiative traite aussi de la crise humanitaire en Ukraine et de l’échange de prisonniers entre Moscou et Kiev, tout en prévoyant d’interdire les sanctions unilatérales sans approbation du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans le document, la Chine qualifie les pourparlers de "seul moyen de résoudre la crise en Ukraine" et appelle toutes les parties à soutenir Moscou et Kiev pour "se rapprocher l’un de l’autre", ainsi que pour la reprise rapide du dialogue direct. Il y est souligné que la communauté internationale devrait créer les conditions et fournir une plateforme pour une reprise des négociations. (Tass)