Le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de faire la une de la presse mondiale. Lors d’une rencontre, à New Delhi, avec ses homologues australien, japonais et indien, ce vendredi 3 mars 2023, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a estimé que la Russie ne peut pas être permise à poursuivre sa guerre en toute impunité. « Si nous permettons à la Russie de faire en toute impunité ce qu'elle fait en Ukraine, alors c'est un message aux agresseurs potentiels partout dans le monde qu'ils pourront peut-être aussi s'en tirer » a déclaré le chef de la diplomatie américaine.

Poutine a validé la suspension du traité nucléaire New START

Notons que l’occasion a été pour les ministres des quatre pays de qualifier d’ « inadmissible », dans un communiqué commun, l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires dans la guerre en Ukraine. Pour rappel, les propos d’Anthony Blinken interviennent plusieurs jours après que le président russe Vladimir Poutine a validé la suspension du traité nucléaire New START, sur la réduction des armes stratégiques. Le chef de l’État russe avait lui-même annoncé l’information lors de son discours au parlement le 21 février 2023. Selon le texte de loi, la validité du traité a été suspendue, mais le patron du Kremlin pourrait, à tout moment, décider de la rétablir. Par ailleurs, la mesure était entrée en vigueur le jour de sa publication officielle.

Vladimir Poutine avait justifié la suspension de la participation au traité par la présence d’autres puissances nucléaires que les États-Unis, dans l’OTAN. Pour rappel, en février dernier, l’ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, avait donné les conditions dans lesquelles, la Russie utilisera l’arme nucléaire. « Selon notre doctrine nucléaire, la Russie peut utiliser des armes nucléaires si le nucléaire ou un autre type de destruction massive sont utilisées contre la Russie ou ses alliés, si elle reçoit des informations vérifiées sur le lancement de missiles balistiques pour attaquer la Russie ou ses alliés, ainsi qu'en cas d'agression conventionnelle, si l'existence de l'État est en danger » avait-il déclaré.