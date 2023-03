Richard Spencer, 46 ans, a connu vingt années de véritable galère avec sa compagne Sheree Spencer. Cette dernière lui a fait vivre un enfer dont l'homme a ressassé certains pans lors de la comparution devant la justice de sa femme. Entre coup et blessures, violences verbales, intimidations, humiliations, le quadragénaire a vécu le pire dans le silence. Le paradoxe est que Sheree Spencer était cadre supérieur au ministère de la Justice. Il y a quelques jours, la mère de trois enfants a été condamnée à quatre ans de prison au tribunal de Hull en Angleterre.

Le juge en charge du dossier a déclaré que c'est la première fois de sa carrière qu'il traite un cas similaire. Richard Spencer était au tribunal au moment de la condamnation de son épouse. Il en a profité pour relater certains faits sordides de sa vie de couple. "Quand je pense à ces souvenirs, je ne me sens pas associé à eux. C'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Je sais que c'était moi, mais dans mon esprit, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu permettre que cela se produise" dira monsieur Spencer. Pendant plus de vingt ans, celui qui était une référence dans le domaine de l'informatique était battu avec toute sorte d'objets, notamment des bouteilles.

Les blessures physiques étaient graves, mais que dire de la torture mentale. Richard Spencer se faisait tellement rabaissé par sa femme qu'il est devenu une loque humaine, un individu sans personnalité, résigné et qui n'avait plus de goût pour rien. Il s'est fait plusieurs fois menacé avec des couteaux. Sa femme poussait le cynisme plus loin lorsqu'elle déféquait sur le parquet du salon et obligeait Richard a nettoyé les excréments. "Je me maquillais pour cacher les bleus que me faisait ma femme. Quand je pense à ces souvenirs, je ne me sens pas associé à eux. C'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Je sais que c'était moi, mais dans mon esprit, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu permettre que cela se produise" a livré un homme qui essaye de se reconstruire.

Sa femme quant à elle va m'éditer sur son comportement derrière les barreaux pendant un long moment. Le couple s'était rencontré en 2000 alors que Richard était un jeune fringant de 23 ans et Sheree une jeune fille de 22 ans séduisante, gentille et très attentionnée. Rien ne pouvait prédire que cette dernière allait se transformer en véritable diablesse.