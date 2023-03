Un drame, d’une rare violence, s’est produit en Afrique du Sud. En effet, une mère de famille a été tuée par son copain, parce qu’elle a mis fin à leur relation. Selon les informations de la presse sud-africaine, l’incident mortel a eu lieu le mercredi 15 février 2023, dans la ville de Witbank située dans la province de Mpumalanga. La victime âgée de 26 ans, du nom de Zanele Pretty Hlatshwayo, a été poignardée à mort par son copain, devant leur fils âgé d’un an. L’homme, du nom de Marvin Lambert, n’a pas accepté la rupture et a commis l’irréparable. Cependant, après avoir commis le meurtre, le mis en cause a essayé de mettre fin à ses jours.

Une recrudescence des violences faites aux femmes

La police est par la suite intervenue pour maîtriser Marvin Lambert. Selon les informations des médias, il se trouve actuellement sous surveillance policière. L’information a été confirmée par la sœur de la victime, Precious Thokozile Hlatshwayo. Cette dernière, avec plusieurs amis de la défunte se sont rendus sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour réclamer justice pour ce crime. Notons que ce meurtre intervient dans un contexte où l’Afrique du Sud fait face à une recrudescence des violences faites aux femmes ainsi que des féminicides. Les statistiques de l’année dernière ont montré que, ces crimes ont connu une augmentation de plus de 50% en début d’année.

Ces violences avaient fait réagir les autorités du pays. Le président Cyril Ramaphosa avait regretté, qu’en dépit des mesures prises pas le gouvernement, que ce type de violences persiste dans le pays. « Pas un jour ne passe sans une histoire […] au sujet d'une femme ou d'un enfant qui ont été tués ou qui ont subi des violences horribles » avait-il déclaré, lors d’un sommet sur les violences faites aux femmes, avant d’ajouter : « Ces horreurs défient la compréhension. […] Elles racontent une histoire profondément dérangeante sur notre société. C'est l'histoire d'une nation qui est apparemment en guerre contre elle-même, une nation qui est en guerre contre les femmes de ce pays et les enfants de ce pays ».