La tension entre les États-Unis et la Russie s'est accrue ces derniers jours, avec un nouveau drone abattu par la défense antiaérienne russe dans le district de Saki en Crimée. Selon le chef de la république, Sergueï Aksionov, les drones qui atteignent parfois la Crimée sont régulièrement abattus par les moyens de défense antiaérienne russes. Il y a quelques heures, un drone a été abattu dans le district de Saki, a déclaré M. Aksionov sur la chaîne Soloviov Live selon Tass.

Cet incident survient après un autre qui s'est produit le mardi 14 mars en Mer Noire, impliquant un drone de l'armée américaine et des chasseurs russes Su-27. Les autorités américaines ont affirmé que l'un des Su-27 avait percuté le propulseur du drone MQ-9, ce qui avait causé sa chute dans l'eau. Les Américains ont qualifié cette manœuvre d'« action agressive » et « dangereuse », dénonçant une escalade non intentionnelle qui pourrait causer des erreurs de calcul.

Ces incidents récents soulignent la tension croissante entre les États-Unis et la Russie, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions économiques à la Russie en raison de la situation et des autres actions jugées agressives de la part du Kremlin. Cette escalade de tensions est préoccupante pour la communauté internationale, car elle pourrait déboucher sur une réelle escalade.