Il s'appelle Thabo Bester et il avait été condamné en 2012 à la prison à vie pour des faits de viols et d'assassinat. Officiellement, le criminel était mort depuis quelque temps maintenant, car son "corps" avait été retrouvé dans sa cellule de prison à Bloemfontein, calciné. Mais voilà, la police sud-africaine a lancé un avis de recherche ce lundi 27 mars afin de mettre la main sur Thabo Bester qui selon de nombreuses sources est toujours bien vivant en chair et en os. Il a vraisemblablement simulé sa mort pour s'évader. Le dangereux criminel porte le surnom du "violeur Facebook" car c'est à travers le réseau social que le violeur en série appâtait ses différentes victimes.

Alors qu'il semble jouir de tous ses mouvements, de nombreuses femmes ont déclaré que Thabo Bester les avaient de nouveau contacter via les réseaux sociaux. "À l’heure qu’il est, notre priorité est de retrouver ce fugitif et d’établir comment, exactement, il a maquillé son propre décès" dira le porte-parole de la police sud-africaine à la presse. Si le violeur en série est toujours vivant à qui appartient le corps qui a été découvert dans sa cellule ? D'après les résultats d'analyses ADN, il ressort que le corps calciné retrouvé dans la cellule de la prison de Bloemfontein est celui d'un homme qui est décédé après avoir reçu un violent coup sur la tête.

Dans la foulée, une nouvelle enquête pour meurtre fut diligentée par la police afin d'établir l'identité exacte de la victime. Pour l'instant, une traque à l'homme est lancée dans le but de retrouver Thabo Bester. L'Afrique du Sud est confrontée à un très grand nombre de violences faites sur les femmes. Les associations de défense des droits des femmes donnent régulièrement de la voix pour fustiger l’inefficacité des procédures mises en place pour stopper les violences faites aux femmes.