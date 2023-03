Une femme travaillant pour les renseignements américains en Grande-Bretagne a été victime d’une attaque à l’arme blanche. Selon les précisions apportées par les médias, la situation s’est produite alors que la femme était dans son véhicule sur un parking. Grièvement blessée, elle a été secourue grâce à l’intervention du personnel au Sport Center qui n’était pas loin des lieux. Elle aurait subi une intervention chirurgicale.

L’identité de la femme n’a tout de même pas été dévoilée par les autorités, encore moins la nature de son travail. Les médias confirment tout de même qu’elle était aux services du renseignement américain. L’attaque aurait eu lieu au siège des communications gouvernementales. Quant à l’assaillant, il est soupçonné d’avoir commis un acte terroriste. Initialement, les coups de couteau apparemment ciblés ont été traités comme une tentative de meurtre. Mais le suspect a été arrêté de nouveau et est soupçonné d'avoir préparé et provoqué un acte terroriste 24 heures plus tard.

Selon d’autres précisions apportées par les médias, tout serait mis en œuvre pour élucider cette affaire. « Ils ont été garés ou s'étaient arrêtés dans le parking lorsqu'elle a été poignardée, puis elle a réussi à sortir de la voiture et à se rendre au centre de loisirs », a confié un voisin. «Il y a eu deux ambulances, puis la police a arrêté le mec dans la voiture. Nous avons entendu dire qu’il était asiatique », a poursuivi ce témoin des faits.