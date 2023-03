Sur TikTok, une influenceuse a avoué avoir eu une relation sexuelle avec son chien. La déclaration est venue au cours d’une séance live avec ses abonnés. La jeune femme est connue sur le réseau social par l’appellation @soymimii_gtf. L’information a été lâchée par l’influenceuse espagnole alors qu’elle avait demandé à ses abonnés de lui poser toute sorte de questions. L’un d’entre eux a ainsi lancé la fameuse question qui demande si elle avait éventuellement déjà eu des rapports sexuels avec des animaux.

Selon le média espagnol MACA qui s’était penché sur le sujet, la première réponse de l’intéressée a été « Non ». « La vérité est que je ne suis pas si folle », indique-t-elle dans sa réponse. Elle note cependant avoir souvenance d’une vidéo qu’elle avait réalisée avec son chien. Dans cette vidéo, l’animal aurait touché son sexe avec sa langue. « La vérité est que j'ai une vidéo avec mon chien dans laquelle il me suce donc oui, mais rien de plus », aura-t-elle lancé comme réponse en souriant.

La jeune femme appelée « Mimi » serait tout de même connue du grand public pour ses déclarations sans précaution sur le sexe. Elle a avoué avoir eu des relations sexuelles avec un joueur Noir du FC Barcelone. Elle aurait également participé il y a quelques années au tournage avec un youtuber 'MostopapiTV d’une série de vidéos intitulées « Habits ». Les vidéos auraient seraient à caractère sexuel. Notons que sur la plateforme, la jeune femme totalise plus de 170 000 followers.