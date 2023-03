Un véritable drame s'est produit récemment à Londres. En effet, selon les publications de plusieurs médias, une mère de famille aurait étranglé ses enfants âgé seulement de 9 et 7 ans avant de mettre fin à ses jours. Les raisons de l'acte de la mère n'ont pas été révélées dans la presse mais les voisins de cette famille ont été choqués par l'annonce de la nouvelle du décès de la mère et de ses deux jeunes enfants.

Le drame a frappé une famille londonienne. Nadja de Jager, une mère de famille âgée de 47 ans, a été retrouvée morte dans sa maison de Belvedere, une ville située au sud-est de Londres. Mais ce n'est pas tout. Ses deux fils, Alexander, âgé de neuf ans, et Maximus, âgé de sept ans, ont également été retrouvés morts dans la maison. Selon les informations fournies par la police, Nadja de Jager aurait étranglé ou étouffé ses deux fils avant de se suicider. Il n'y avait aucune arme impliquée dans cette tragédie.

Les autorités ont confirmé l'identité des victimes et ont déclaré qu'aucune recherche de personne en lien avec ce drame ne serait effectuée. Les voisins ont été choqués par cette terrible nouvelle. Un d'entre eux a déclaré à MailOnline: "Je suis absolument choqué. La première chose que j'ai su que quelque chose de grave s'était passé, c'est quand la police est arrivée hier à midi. Depuis, j'ai appris que Nadia et ses deux garçons étaient morts." La police avait été appelée vers 11h50 pour vérifier que les occupants de la maison se portaient bien. Les agents ont été forcés de rentrer dans la maison pour y découvrir les corps sans vie de la mère et de ses deux fils.