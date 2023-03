Une nouvelle personne se montrant très critique contre l’opération militaire que mène la Russie en Ukraine a annoncé avoir été victime d’un empoisonnement. Il s’agit de la jeune femme de 32 ans du nom d'Elvira Vikhareva. Elle s'est présentée à la Douma en 2021, mais a perdu face à un candidat pro-Kremlin. Selon les confidences qu’elle a faites la chaîne d'information russe Sota, elle aurait été victime d’un empoisonnement. Elle aurait en effet des traces de dichromate de potassium dans le sang. À en croire la genèse de la maladie qu’elle a faite, le mal aurait commencé depuis le mois de novembre de l’année dernière.

Elle ressentait des symptômes tels que la perte de cheveux, des spasmes musculaires et de graves douleurs à l'estomac. Ces différents maux ont duré jusqu'en février 2023. « Lorsque les résultats des tests sont revenus, la seule phrase qui a été entendue était:" Comment avez-vous survécu? » a-t-elle confié. « Je n'ai aucune hypothèse, mais si une personne a une position anti-guerre et se trouve en Russie, et peut exprimer clairement ses pensées sur ce qui se passe en Russie et en Ukraine, alors elle est l'ennemi numéro un », poursuit-elle.

Elvira Vikhareva a également fait savoir qu’elle n’avait pas déposé une plainte à la police parce que l’institution serait selon elle à la solde de celles et ceux qui l’ont attaquée. La jeune femme s’était illustrée au cours de ces derniers mois par ses critiques assez ouvertes contre la guerre. Sur YouTube, elle anime des émissions qui sont assez suivie en Russie. Rappelons que, plusieurs opposants aux actions du Kremlin ont été victimes d’empoisonnement. C’est par exemple le cas du chef de l'opposition Alexei Navalny. Selon une Bellingcat, un groupe de journalistes d'investigation, il aurait été victime d’empoisonnement par agents russes.