Dans un communiqué de presse en date du Jeudi 16 mars 2023, le Bureau d'Union d'Entité de la Faculté des Lettres Langues Art et Communication a désapprouvé la réaction du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi Félicien Avlessi, suite à leurs revendications. Suppression des soutenances dans les cinq départements de la Fllac. Recrutement d’enseignants pour le compte de la faculté et l'application à compter de cette année académique de l’article 48 du Règlement Pédagogique de la Fllac qui prévoit que : « tout étudiant n’ayant pas satisfait aux conditions de l’article 47 peut, toutefois, bénéficier d’un enjambement et être ainsi autorisé à continuer le semestre suivant si au moins 80 % des crédits du ou des semestres antérieurs et du semestre courant sont validés ». Ce sont les trois revendications des étudiants de la Fllac.

Selon le communiqué de presse du recteur en date du mercredi 15 mars 2023, l’application de l’article 48 du règlement pédagogique de la Fllac est déjà en vigueur à la Fllac. Une affirmation du recteur que les étudiants qualifient de "mensongère". ‹‹ Il s'agit d'un mensonge pur du communiqué de presse du recteur d'affirmer que cette disposition est déjà en application ››, peut-on lire dans le communiqué de presse du Bureau d'Union d'Entité de la Fllac.

Concernant le recrutement d’enseignants, le recteur Félicien Avlessi a fait savoir que : « les entités de l’Uac, dans la mesure de leurs modestes ressources, recrutent des enseignants vacataires pour trouver des solutions conjoncturelles au problème plutôt structurel du manque d’enseignants permanents dans les universités publiques ». Il a réfuté la demande de suppression des soutenances en licence et invité les étudiants à se mettre rapidement au travail pour rédiger leur mémoire. ‹‹ Le Bua-Fllac voudrait faire clairement savoir que les étudiants n'ont jamais affirmé que la suppression des dispositions relatives à la soutenance était de leur ressort ››, notifie le communiqué.

‹‹ Le Bua-Fllac imbus du sens de dialogue et conscient de la mission qui lui incombe à tenir une séance avec toute l'administration décanale dans la soirée du lundi 13 mars 2023 en vue de trouver de réelles solutions de sortie de crise. A cet effet, il y a eu des avancées pour lesquelles une assemblée générale sera convoquée dans les jours à venir afin de rendre compte aux étudiants et décider de la conduite à tenir ››, a conclu le Bua Fllac.